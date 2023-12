Vor 20 Jahren legte Isabella Rodler (42) den Grundstein für ihren Betrieb. „Angefangen hat alles mit einem klassischen Blumengeschäft. Ich habe schon in jungen Jahren einen individuellen Style für Hochzeiten und Events entwickelt. Die Nachfrage war groß und mit der Zeit wurde es schwer, das Tagesgeschäft und die Hochzeits- und Eventfloristik miteinander zu vereinbaren“, erzählt die gebürtige Tainacherin. Im Jahr 2017 beschloss sie daher, sich als Auftragsfloristin zu spezialisieren und ihr Tagesgeschäft zu schließen. Die Meisterfloristin, welche aktuell mit ihren zwei Mitarbeiterinnen im österreichischen, aber auch im italienischen Raum unterwegs ist, veröffentlicht im Zuge ihres heurigen 20-jährigen Bestandsjubiläums auch ihr erstes Magazin „Das Feste feiern“. Dieses beinhaltet Informationen zu Dekoration oder Projekten zum Selbermachen und ist online abrufbar sowie im Zeitschriftenhandel erhältlich.

„Offenere Preiskalkulation“

Rodler holte sich auch vier Mal Gold beim „Austrian Wedding Award“ – eine österreichweite Auszeichnung in der Hochzeitsbranche. 2016 erhielt Rodler den ersten Award, 2022 räumte sie in der Kategorie „Brautstrauß“ ab. „Es gibt in der Blumenbranche einen harten Kampf um den Preis und die Wertigkeit unserer Arbeit. Natürlich lieben wir unseren Job, aber dieser erfordert auch viele Arbeitsstunden, die verrechnet werden müssen. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Kollegen offener mit ihrer Preiskalkulation umgehen würden“, sagt Rodler. Für das neue Jahr wünscht sich die Mutter eines fünfjährigen Sohnes, sich für ihre Kunden weiter zu verbessern, um noch mehr Leistung und Know-how anbieten zu können. Alle Informationen befinden sich auf der Homepage www.isabella-floristik.at. Der Betrieb „Isabella Floristik“ befindet sich am Rot-Kreuz-Platz 1 in Völkermarkt.