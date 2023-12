Am 31. Dezember geht in Bleiburg/Pliberk eine unternehmerische Ära zu Ende, wenn Ernst Britzmann (64) seinen Sportfachhandel „Sport2000 Britzmann“ für immer schließt. Der Geschäftsinhaber verabschiedet sich nach Jahrzehnten als Kaufmann in den Ruhestand. „Es gab zwar Interessenten, eine Nachfolge konnte aber leider nicht gefunden werden“, sagt Britzmann. Eigene Kinder habe der 64-Jährige nicht.

Ziffer vier

Drei Jahrzehnte lang hat Britzmann die Region, vor allem auch viele heimische Vereine, mit hochwertigen Sportartikeln sowie mit Sport- und Freizeitmode versorgt. „Fachliche Beratung stand dabei immer an oberster Stelle“, sagt Britzmann, dem über die Jahre langjährige Mitarbeiter eine große Stütze gewesen sind. „Auch meine Frau Karin hat mich 24 Jahre lang im Betrieb unterstützt“, so Britzmann, bei dem die Zahl 4 bei unternehmerischen Meilensteinen immer eine große Rolle gespielt hat. Im Jahr 1994 übernahm er den ersten „Sport2000“-Geschäftsstandort in Bleiburg. Zehn Jahre später, also 2004, siedelte er an den heutigen Standort um. Am 1. Jänner 2024 geht er nun in Pension. „Vorher soll aber noch möglichst viel von der Qualitätsware verkauft werden“, sagt Britzmann.

Schon in den vergangenen Wochen konnten Kunden sich über Sport-Schnäppchen freuen. „Ab 7. Dezember zünden wir in puncto Totalabverkauf noch einmal den Turbo“, verspricht Britzmann. Auf Sportartikel und Mode gibt es bis zu minus 80 Prozent. „Da kann man beim vorweihnachtlichen Einkauf ordentlich sparen“, meint Britzmann, der in Feistritz ob Bleiburg lebt. Er freue sich in der Pension vor allem darauf, dass auf ihm „nicht mehr so viel Verantwortung laste“: „Es waren sehr erfüllende Jahre, dazwischen kamen auch schwierige Zeiten. Mein Team und ich sind unseren Kunden, die uns über Jahrzehnte die Treue gehalten und bei uns eingekauft haben, sehr dankbar und möchten ihnen in den letzten Wochen unseres Bestehens diesen Dank nochmal aussprechen“, so Britzmann.