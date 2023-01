30 Stunden Dauerschneefall werden aktuell für den Süden Österreichs vorhergesagt. Auch im Villacher Raum hat der Schneefall bereits eingesetzt. "Wir erwarten hier 25 bis 30 Zentimeter Neuschnee. Der Schwerpunkt wird in der Zeit von Montagnachmittag bis Mitternacht liegen", sagt Paul Rainer von der Zentralanstalt für

Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt. Bis Dienstagvormittag könnte es dann noch leicht schneien oder teilweise regnen. Die größte Menge könnte am Dobratsch zusammenkommen. "Dort rechnen wir aufgrund des kräftigen Südostwindes mit 40 Zentimeter Schnee", sagt Rainer.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Villacher Alpenstraße Montagfrüh bereits gesperrt. Das Gipfelhaus und die Rosstratte bleiben bis inklusive Dienstag geschlossen. Geschlossen sind in Villach ebenfalls Friedhöfe, Parkanlagen und einige Rad/Spazierwege an der Gail.

Villacher Eislaufplatz gesperrt

Der Eislaufplatz auf dem Rathausplatz bleibt am Montag ebenso ganztägig geschlossen. In der Alpenarena wird indes auf Hochtouren gearbeitet, um eine Langlaufmöglichkeit zu bieten. "Aufgrund des aktuellen Schneefalles bitten wir um Verständnis, dass wir die Loipe erst präparieren und spuren können, sobald dies wettertechnisch möglich ist", heißt es.

Eingeschränkter Liftbetrieb am Dreiländereck und auf der Gerlitzen

Wegen schlechter Sicht und des anhaltenden Schneefalls gibt es am Dreiländereck am Montag nur einen eingeschränkten Liftbetrieb. Auf der Gerlitzen sind aufgrund starker Windböen vorübergehend die Anlagen im Gipfelbereich außer Betrieb, die anderen 15 Lifte sind geöffnet. Das Skigebiet Goldeck hat aufgrund des starken Windes am Montag komplett geschlossen.