Der Mordverdächtige sitzt in der Justizanstalt Klagenfurt © Weichselbraun

Wer hat am 17. August 2019 eine schwangere, zweifache Mutter in ihrer Wohnung in Neu-Feffernitz ermordet? Für Polizei und Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt, steht fest: Mordverdächtig ist der Geliebte der Ermordeten, ein verheirateter Familienvater. Der 36-Jährige, er war auch der Vater des ungeborenen Kindes des Opfers, wurde kurz nach der schrecklichen Tat verhaftet. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft in der Justizanstalt. Ob der Mann – er bestreitet die Tat – dort bleiben muss, wird sich am Montag entscheiden. Dann findet die nächste Haftprüfung statt.