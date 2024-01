Nach der Schließung der T&G-Filiale in Steinfeld und jener im Villacher Badstubenweg vor einem Jahr, zieht sich die „MPreis Warenvertriebs GmbH“, zu der auch T&G sowie die miniM-Märkte gehören, weiter aus Kärnten zurück. Mit 29. Jänner wird die Filiale in Feistritz an der Drau geschlossen.

„Alle betroffenen Mitarbeiter wurden bereits über die Schließung informiert. Gemeinsam mit der jeweiligen Gebietsleitung konnten allen Mitarbeitern entweder neue Positionen in den umliegenden Filialen angeboten werden, oder eine einvernehmliche Lösung gefunden werden“, sagt die Pressesprecherin des in Tirol ansässigen Unternehmens, Magdalena Ultsch.

Ein sukzessiver Rückzug aus Kärnten wird dementiert.

Pläne für das Gebäude

Die Nahversorgung in Feistritz bleibt trotz des Abgangs weiterhin gesichert. Neben einem Spar-Markt gibt es in der Gemeinde auch eine Lidl-Filiale, einen Billa und eine große Fleischerei. Was mit dem dann leerstehenden Gebäude passiert, steht noch in den Sternen. Der Paternioner Bürgermeister Manuel Müller (SPÖ) zeigt sich jedenfalls überrascht von der Entscheidung des Konzerns, die Gemeinde habe bisher noch keine offizielle Mitteilung über die Schließung erhalten.