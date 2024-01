Minus 20 Prozent auf den Großteil des Sortiments werden am 4. und 5. Jänner in der Steinfeder T&G-Filiale gewährt. Der Grund ist wenig erfreulich, denn die Filiale wird am Wochenende endgültig zugesperrt. Seitens der Pressestelle der „MPREIS Warenvertriebs GmbH“, zu der auch T&G gehört, war zu erfahren, dass die Filiale nicht mehr rentabel zu führen war. An den T&G-Filialen in Seeboden und Radenthein soll nicht gerüttelt werden. Allerdings wird jene in Feistritz/Drau geschlossen.

„Alle sechs betroffenen Mitarbeiter wurden über die Schließung in Steinfeld informiert. Gemeinsam mit der Gebietsleitung konnten allen Mitarbeitern entweder neue Positionen in den umliegenden Filialen angeboten oder eine einvernehmliche Lösung gefunden werden“, sagt Pressesprecherin Magdalena Ultsch. Bereits 2023 zog sich MPREIS aus Spittal zurück. Plant die Kette einen sukzessiven Rückzug aus Kärnten? Ultsch dementiert: „Seit vielen Jahren ist MPREIS in Kärnten vertreten. Es gibt keine Pläne, sich zurückzuziehen. Nach der angekündigten Schließung bleiben weiterhin 14 Filialen (MPREIS, T&G, miniM) in Kärnten bestehen.“ Warum man sich konkret aus Steinfeld verabschiedet, wollte sie nicht sagen, es handle sich um wettbewerbsrelevante Informationen, die nicht herausgegeben werden.

SPAR-Markt soll in Steinfeld umsiedeln

Wie geht es mit der Nahversorgung in Steinfeld weiter? Laut Bürgermeister Ewald Tschabitscher (SPÖ) hält SPAR am Standort fest. „Die Kette will umsiedeln, weil die Filiale im Ortszentrum baufällig ist. Wir haben zwar ein Grundstück im Ort angeboten, aber die Tendenz geht in Richtung Gewerbegebiet. Zwischen der in Bau befindlichen Getränkeabfüllanlage und der Tankstelle gibt es noch ein Grundstück, das für SPAR passen würde, dafür wurde bereits ein Widmungsansuchen eingebracht.“