Seniorinnen und Senioren lernen sicheren Umgang mit E-Bike

Das Land Kärnten bietet speziell für ältere Menschen E-Bike-Kurse an. Am 12.05. wird in Althofen getestet und geübt und am 21.05 treffen sich E-Bike Fans und solche, die es werden wollen, in St. Veit.