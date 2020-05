Facebook

Laura Ratheiser ist bei der Landjugend aktiv und zur Stelle, wenn jemand Unterstützung braucht © Gert Köstinger

Sie bereitet sich gerade auf die Matura an der Agrar-HAK in Althofen vor. Wenn sie Zeit hat, dann hilft Laura Ratheiser (19) aus Hüttenberg mit, wo sie nur kann. „Ich zähle nicht zur Risikogruppe und wollte daher diejenigen unterstützen, die es nicht so leicht haben“, so Ratheiser, seit fünf Jahren auch Mitglied der Landjugend Wieting.