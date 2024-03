Eggen am Kraigerberg war der einzige Ort in ganz Mittelkärnten, in dem sich der Protestantismus gehalten hatte. Bei geheimen Hausandachten las und erzählte man aus den biblischen Schriften. Erst nachdem Kaiser Josef II. eine eingeschränkte Religionsfreiheit zuließ, war es wieder erlaubt, als evangelische Gemeinde zusammenzukommen. Die Kraigerberger trafen sich am 25. März 1784 im Stall vulgo „Hansel“ in Zwein. Pastor Samuel Sachs aus St. Ruprecht bei Villach feierte mit 37 Gläubigen das Abendmahl.

Da man nun seit 240 Jahren wieder gemeinsam Gottesdienste abhalten darf, veranstaltet die Pfarre Eggen eine Lesung. Günter Meierhofer, Kurator der Pfarrgemeinde verweist auf Dokumente aus Archiven: „Der damalige Pfarrer, der den ersten Gottesdienst hielt, hat Aufzeichnungen über diese Zeit gemacht. Der Jahrestag fällt heuer genau in die Osterzeit, deshalb wollen wir eine kleine Zeitreise machen. Wir haben die Schriftstellerin Friederun Pleterski eingeladen. Sie stammt ja vom Kraigerberg und hat spannende Geschichten für uns vorbereitet.“

Die Feier findet am Samstag, 23. März, um 18. 30 Uhr im Gasthaus Raunig statt. Der Eintritt ist eine frewillige Spende.