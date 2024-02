Die Einheit im christlichen Glauben zwischen verschiedenen Konfessionen - das versteht man unter der ökumenischen Bewegung, die es schon seit Jahrzehnten in Weiz gibt. Am Freitag (1. März) findet um 18.30 Uhr der „Ökumenische Gebetstag der Frauen“ in der evangelischen Kirche (Gustav-Adolf-Platz 1) in Weiz und in 170 Ländern weltweit statt.