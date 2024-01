Beste Schneelage am Falkert und am Wochenanfang nach Silvester blitzte schon in den Morgenstunden die Sonne durch kleine Wolkenfelder. Was den Skibetrieb betrifft, ist man sehr zufrieden: „Wenn das neue Jahr so anfängt, dann kann man schon wirklich zufrieden sein“, freut sich Lukas Köfer, Betreiber des Hotels „Heidi Alm“ und des Skigebietes. Auch die Bilanz vor Weihnachten und über die Weihnachtsfeiertage hinweg liefert ob des sehr guten Besuches auf dem Berg Grund zur Freude. Die erneuten 30 Zentimeter Neuschnee sind auch gut für das Geschäft. „Wir haben beste Pistenverhältnisse.“ Viele Gäste würden auch aus den Nebellagen auf den Falkert flüchten. Man sei zwar ein kleines Skigebiet mit nur zwei Liften, aber mit acht verschiedenen Pisten und 40 Hektar präparierter Pistenfläche, erklärt Köfer. Ideal für Skifahren mit Kindern. Das ist in Familien auch nicht mehr so selbstverständlich.