Ende November erklang in der Mausefalle in Nußdorf-Debant der letzte Tanz. Das Unternehmen wurde zugesperrt. Fehlende Gäste, lange Taxiwartezeiten und die wirtschaftliche Lage zwangen den Betreiber Gerald Schwaiger zur endgültigen Schließung. Jetzt wurde über das Vermögen von Schwaiger der Konkurs eröffnet. Für das Tanzlokal „Diskothek Spessart“ in Neuhofen an der Krems wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Linz eingeleitet.