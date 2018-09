Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kasupovic

Der Schock sitzt noch immer tief: Am Dienstag wurde die fünfköpfige Familie Magomedov, die seit 2013 integriert in Lienz lebt, auseinandergerissen. Familienvater Magomed Magomedov wurde am 25. September um 12.15 Uhr abgeschoben. Das hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Letzte Versuche, die Abschiebung zu verhindern, scheiterten. Sepp Brugger, der sich um die Familie Magomedov kümmert, ist noch immer fassungslos: „Man hat den Kindern einfach den Vater weggenommen. Das ist ein Wahnsinn“, sagt Brugger. An seiner Stimme ist zu hören, wie sehr ihn das Schicksal dieser Familie beschäftigt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.