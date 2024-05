Die Reihungskommission der Tiroler Volkspartei hat am Freitag getagt. Dabei hat der Landesparteivorstand die Wahlkreislisten für die Nationalratswahlen im Herbst beschlossen. Der Bezirksparteivorstand in Osttirol hat die Kandidatinnen und Kandidaten schon vor einer Woche nominiert. Für Osttirol hat die Volkspartei eine Überraschung parat. Norbert Totschnig, der jetzige Landwirtschaftsminister und Tristacher, wird Spitzenkandidat im Bezirk. Das dürfte auch die vielen Auftritte des Ministers bei diversen Terminen in Osttirol erklären - vom Ostereierpecken über den Besuch bei der Wasserrettung oder beim Saatguthaus in Nikolsdorf. Insgesamt wurden zwölf Kandidaten nominiert. Auf Platz zwei findet sich Eva Karre aus Lienz, an dritter Stelle Christian Eder aus Iselsberg.