Beim Ostereipecken am Lienzer Stadtmarkt nahmen 36 Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft teil, unter ihnen auch der Bundesminister für Landwirtschaft und Regionen, Norbert Totschnig, und Bundesrat Markus Stotter. Passend zum Brauchtum startete die Veranstaltung mit einer Darbietung der „Thurner Ratschenbuam“ mit ihren großen Tafelratschen. In eineinhalb Stunden und fünf Wettbewerbsrunden gelang es Professor René Schmidpeter, sich als Sieger des 20. Ostereipeckens „durchzuschlagen“. Schmidpeter hat sich für Osttirol als Wahlheimat entschieden und lebt mit seiner Familie am Iselsberg. Er lehrt an Hochschulen in Erfurt und Bern, ist Mitglied verschiedener Zukunftsdenkwerkstätten und gefragter Referent zu Themen des Nachhaltigkeitsmanagements.

Mit voller Konzentration war auch Minister Norbert Totschnig dabei © Brunner-Images.at

Bis in die letzte Ausscheidungsrunde verteidigte Jürgen Hanser, Vorsitzender des Ausschusses für Mobilität im Lienzer Gemeinderat, seine Geschicklichkeit. Vorne dabei waren auch Bürgermeister Andreas Pfurner, Snowboardprofi Benjamin Karl, Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, Spitzenkoch Ernst Moser, Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz und viele weitere Gäste.

Die „Thurner Ratschenbuam“ eröffneten die Traditionsveranstaltung © Brunner-Images.at