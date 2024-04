Es war im Coronajahr 2020. Da hatte Osttirol ein Drogenproblem. 223 Delikte wurde damals angezeigt. Schaut man sich die Entwicklung der Drogensituation im Bezirk in den letzten fünf Jahren an, so war 2022 ein Ausreißer nach unten mit 152 Delikten. 2023 ist die Zahl auf 209 gestiegen (plus 37,5 Prozent). „In den von beschränkenden Maßnahmen betroffenen Coronajahren traten unvermeidbare Defizite im Bereich der Strukturerhebungen im Suchtmittelbereich auf. Diese konnten durch Arbeitsschwerpunkte ausgeglichen werden“, informiert Bezirkspolizeikommandant Michael Jaufer. Ein Grund für den Anstieg im Vorjahr dürfte auch sein, dass es Kontrollen auf Drogen im Straßenverkehr gibt.