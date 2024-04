Erste Neuerungen beim Lienzer Krankenhaus hat es bereits in der Ära von Andreas Köll als Obmann des Gemeindeverbandes Krankenhaus Lienz gegeben. Dieser Verband ist Träger des Spitals. Unter Andreas Köll wurde die Tiefgarage gebaut und das Institut für Gesundheitsbildung errichtet. Rund 24 Millionen Euro wurden dafür investiert. Der große Brocken steht aber erst an. 200 Millionen Euro sollen in das Lienzer Spital investiert werden – für Modernisierung, Um- und Neubauten. Beim Land spricht man sogar von einer Gesamterneuerung des Krankenhauses.