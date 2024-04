Es ist ein stolzes Alter, das Paulina Ploner aus Matrei erreicht hat. Seit 2012 lebte sie im Wohn- und Pflegeheim Matrei, wo es ihr sehr gut gefallen hat uns sie sich aktiv ins Heimleben einbrachte. Laut Geburtsurkunde wurde die Verstorbene am 15. Juli 1920 geboren. Aber ihren Geburtstag feierte sie immer am 18. Juli: „Weil mei Tate gsog hot, dass ea genau was, dass i eascht am 18. auf die Welt kemm bin, des steht lei folsch in mei Geburtsurkunde drinne“, wusste sie immer zu erzählen. Sie war die älteste von fünf Kindern. Ihre Mutter verlor sie, als sie gerade einmal vier Jahre alt war. Paulina Ploner hat den Beruf der Diätköchin in Bad Wörishofen, einer angesehenen Kureinrichtung in Bayern, erlernt.

Bis zu ihrer Heirat hat sie auch viel am elterlichen Bauernhof mitgearbeitet. Später hat sie daheim ein paar Gästezimmer vermietet. Ploner hat sehr gerne gekocht. Aufgrund ihrer Liebe zu den Blumen war das Haus voll davon. Sehr gerne betreute sie auch ihre Gemüsesorten im Garten. Mit ihrem Mann Jakob hatte sie eine gemeinsame Tochter, die Mariedl. Besonders einschneidend war für Paulina Ploner der Tod ihres Mannes, den sie bis zu seinem Tode 2002 selbst gepflegt hat. Und dann starb auch noch ihr einziges Kind im Jahr 2012. „Danach bin i oft in Lienz geweisn, bei meinem Schwiegersohn, und hon gekocht für ihn, dass er nit sou alloane isch“, weiß man von ihr. In Erinnerung geblieben ist ihr, dass sie einmal die niederländische Königin Beatrix in Den Haag aus ein paar Metern Entfernung gesehen hat – bei einem Urlaub mit ihrer Tochter.

Die Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, dem 17. April, am Ortsfriedhof in Matrei statt.