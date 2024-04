„Geh mit uns a drimmel“ - Gemeinsamer Spaziergang zur Pfarrkirche St. Alban. „Pflanz mal was“ - Gärtnern mit Kindern im SOS Kinderdorf Osttirol. „Fiawitz schaugn ins Tageszentrum Virgen“. „Bevor ist sterbe, möchte ich . . . Box“ oder „Wegemarkierung Hochsteinhütte bis Böses Weibele mit der Alpenvereinssektion Lienz“: Das sind einige von insgesamt 14 Schwerpunkten, die bei der diesjährigen Freiwilligenwoche in Osttirol unter dem Motto „Helfen macht glücklich“ anstehen und angeboten werden. In gut zehn Tagen ist es so weit. Von Mittwoch, den 24. April, bis Dienstag, den 30. Mai, lädt das Freiwilligenzentrum Osttirol sowie zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Organisationen dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, selbst mitanzupacken und damit am eigenen Leib zu erfahren, wie viel Freude helfen machen kann. Ob Umweltschutz, soziale Projekte oder kreative Initiativen – tirolweit stehen 140 Veranstaltungen zur Auswahl. Anmeldungen sind weiterhin unter www.tirol.gv.at/freiwilligenwoche möglich.

Tirol hat höchste Quote an Ehrenamtlichen

„Tirol ist und bleibt ein Land des Ehrenamts. Die Freiwilligenarbeit und die Leistungen der Ehrenamtlichen sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar: Viele Bereiche des täglichen Lebens, die oft als selbstverständlich erachtet werden, wären ohne den Einsatz von Freiwilligen in dieser Form nicht möglich. Mit der Freiwilligenwoche wird der Wert der Arbeit von Ehrenamtlichen einmal mehr vor den Vorhang geholt und zugleich die Möglichkeit geboten, wertvolle Einblicke in die vielfältigen Einsatzgebiete zu erlangen“, betont der für Ehrenamt zuständige Landeshauptmann Anton Mattle und verweist dabei auch auf den Freiwilligenbericht des Bundesministeriums (2022). Nach diesem weist Tirol österreichweit die höchste Quote an Ehrenamtlichen auf: 54,5 Prozent aller Tiroler ab 15 Jahren – also mehr als jeder zweite – übt eine Freiwilligentätigkeit aus.

Von der Hochsteinhütte bis zum Bösen Weibele wird der Weg markiert © KK/Privat

Erfolgreiche Aktion im Vorjahr

Die Freiwilligenwoche ist eine Initiative der Freiwilligenpartnerschaft Tirol, die bereits seit einigen Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Bei der letztjährigen Aktion, die sich über drei Tage erstreckte, nahmen über 1500 Personen teil. Neben Privatpersonen sind auch Schulen und Unternehmen eingeladen, im Rahmen der Freiwilligenwoche – sowie vereinzelt auch bereits an den Tagen zuvor – unkompliziert und unverbindlich in verschiedene Bereiche des Freiwilligenwesens hineinzuschnuppern. Auch die Regierungsmitglieder werden im Zuge der Freiwilligenwoche diverse Projekte besuchen.

Das Programm umfasst unterschiedliche Formate für alle Altersgruppen, wie Workshops, Seminare, Mitmachaktionen und Vorträge. Auch thematisch ist alles dabei: von Projekten mit Senioren, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Fluchthintergrund, Kindern, Jugendlichen und Familien bis hin zu Handwerksaktionen und Naturprojekten. Alle Veranstaltungen, filterbar nach Termin, Region, Art und Thema des Projektes finden sich unter www.tirol.gv.at/freiwilligenwoche.