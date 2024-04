Donnerstagvormittag kam es in Sillian bei Abrissarbeiten im Inneren des Gebäudes zu einem Leck des Heizöltanks aus Metall. Eine unbekannte Menge an Heizöl gelangte in der Folge in das Erdreich und in das Oberflächenkanalnetz, welches in den Gerberbach und in die Drau führt. Um 16.05 Uhr wurde von einem Anrainer Ölgeruch im Bereich des Gerberbaches wahrgenommen und die Leitstelle Tirol verständigt.

Von Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren Sillian und Strassen wurden erforderliche Erstmaßnahmen am Vorfallsort sowie Folgemaßnahmen wie Ölsperre, Entleerung und Reinigung eines Oberflächenwasserschachtes durchgeführt. Der Jurist der Bezirkshauptmannschaft Lienz und Sachverständige des Baubezirksamtes Lienz trafen weitere Verfügungen. Das Ausmaß der Umweltbeeinträchtigung ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird erstattet werden.