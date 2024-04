Unermüdliche Kraft spricht aus Bildhauer Jos Pirkner, wenn es um seine Arbeit geht. Unerschöpflich scheinen seine Kreativität und der Tatendrang. „Noch bis 18. Mai darf ich in der prominenten Galerie Haas & Gschwandtner in Salzburg einen Teil meiner Werke in Szene setzen“, verrät der Kunst-Handwerker. Zehn Plastiken aus Bronze ziehen zahlreiche Besucher in ihren Bann, ergänzt um einige Skizzen und Bilder. Selbstverständlich begab sich der 96-Jährige persönlich in die Mozartstadt, um seine Exponate zu stellen und einzuleuchten. „Die lichttechnischen Möglichkeiten in dieser wunderbaren Galerie sind wirklich sehr gut“, lobt der Bildhauer. Nicht nur er selbst, auch die Galerie selbst sei mit dem Besucherandrang sehr zufrieden. „Ich fahre bald wieder hinaus, weil das Fernsehen kommt.“