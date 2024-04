Versehentlich landete es für kurze Zeit auf Facebook - ein Video der Tirol Werbung. „Tirol kann man nicht erklären. Muss man erleben“, stand beim Posting. Das Video, das eine rülpsende Familie in der Tiroler Bergwelt zeigt, sorgte trotz der kurzen öffentlichen Präsenz für gehörigen Wirbel. Eine öffentliche Entschuldigung für den Fauxpas gab es von Karin Seiler, der Geschäftsführerin der Tirol Werbung. Die rülpsende Familie im Video steht mitten in der Bergwelt und auch ein See ist zu sehen. Jetzt wurde bekannt, dass die Aufnahmen bei der Karlsbader Hütte und am Laserz See in den Lienzer Dolomiten gedreht worden ist. Wohl frei nach dem Motto: „In Osttirol sind die Berge höher und das Echo besser“. Es entstand im Zuge des Sommershootings der Tirol Werbung vor zwei Jahren in der heimischen Bergwelt.