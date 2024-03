Sei es die Sanierung des Eigenheims, der Kauf einer neuen Wohnung oder auch der gemeinnützige Wohnbau: Im Rahmen der Wohnbauförderung unterstützt das Land Tirol die Bevölkerung beim Erwerb leistbaren und qualitätsvollen Wohnraums. Seitens der Fachabteilung des Landes werden die eingehenden Förderanträge rasch und umfassend geprüft. Die finale Freigabe der Förderansuchen erfolgt durch das Wohnbauförderungskuratorium, das sich aus Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien zusammensetzt und in regelmäßigen Abständen Sitzungen abhält.

Diese Woche beschloss das Kuratorium insgesamt 158,9 Millionen Euro an weiteren Förderungen für den Zeitraum Dezember 2023 bis März 2024. Davon fließen rund 99 Millionen Euro in Neubauprojekte und rund 29 Millionen Euro in Sanierungsvorhaben. Darüber hinaus wurden rund 31 Millionen Euro für die Realisierung zahlreicher Projekte im gemeinnützigen Wohnbau freigegeben. Die Umsetzung dieser Projekte steht unmittelbar bevor. Für den Bezirk Lienz stehen folgende Fördersummen bereit: Neubau: 15,5 Millionen Euro; Sanierung: 2,5 Millionen Euro; Neubau im gemeinnützigen Wohnbau: 8,6 Millionen Euro.