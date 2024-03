In 1992 Metern Seehöhe thront es am Ederplan über dem Lienzer Talboden – das Anna Schutzhaus. Es ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel und auch Hochzeiten haben dort schon stattgefunden. Doch am Objekt nagt er gewaltig, der Zahn der Zeit. Im Jahr 1888 hatte der Künstler Franz von Defregger seine Hütte dem Österreichischen Touristenklub (ÖTK) in Wien geschenkt. Das Schutzhaus wurde nach dem Namen von Defreggers Gattin Anna benannt. 1993 hat Sepp Mayerl alias „Blasl Sepp“ die Hütte vom ÖTK in Wien übernommen. Mayerl gründete die eigenständige, von Wien abgelöste ÖTK Sektion Dölsach, um die Hütte erhalten zu können und er baute die Hütte um.