Woolworth war schon einmal in Österreich vertreten. Auch in Spittal hat es eine Filiale gegeben. 2010 schlitterte das deutsche Unternehmen in die Insolvenz. Jetzt eröffnet man rund 100 neue Stores pro Jahr in Deutschland. Verfolgt wird das Ziel, 1500 Stores in Deutschland zu betreiben. Auch in Österreich sieht das Unternehmen großes Potenzial, ein umfassendes Storenetz aufzubauen und ein wesentlicher Bestandteil des Einzelhandels zu werden. Und das Netz wächst bereits. 30 Shops sollen allein 2024 in Österreich eröffnet werden. „Insgesamt sehen wir das Potenzial, ein Filialnetz aus rund 140 Standorten in Österreich aufzubauen“, informiert Roland Rissel von der Woolworth-Kommunikation.

Die Ansiedlung in kleineren und mittelgroßen Städten spielt in dieser Planung in der Tat eine entscheidende Rolle. Expansionsmanager sind derzeit mit zahlreichen Immobilienverantwortlichen in Gesprächen, um weitere Neueröffnungen voranzutreiben. Nach aktuellem Stand gibt es noch keine Verhandlungen in Lienz. Rissel: „Grundsätzlich ist die Stadt mit ihren rund 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem bereits gut funktionierenden Handelsumfeld interessant für Woolworth. Da Woolworth in Österreich erst am Anfang der Expansion steht, werden sich sicherlich noch Gespräche für eine Ansiedlung entwickeln.“