Thomas Lamprecht ist studierter Wirtschaftsinformatiker. Der gebürtige Lienzer kann auf 21 Jahre Tätigkeit in der Automobilindustrie verweisen. Dank seiner fachlichen Schwerpunkte in den Bereichen Engineering IT, Manufacturing IT, ERP, IT-Sicherheit und Datenschutz sowie durch diverse Leitungsfunktionen ist er bis zum Vice President Digitalisierung von Bosch Powertrain Solutions aufgestiegen. Nach 13 Jahren Auslandsaufenthalt in China und Deutschland holte sich 2021 Tietoevry Austria, die lokale Tochter des größten nordeuropäischen IT-Dienstleisters, den Digitalisierungsexperten ins Team.

Nach drei Jahren als Lead Industry Consultant leitet Lamprecht nun den Bereich Data, AI und Solutioning beim heimischen IT-Dienstleister. Parallel dazu wird er auch seine bisherige Rolle als Lead Industry Consultant von Tietoevry Austria fortführen. In der neuen Leitungsfunktion wird der 44-jährige Osttiroler und im Bezirk Rohrbach lebende Wahloberösterreicher künftig den Unternehmensschwerpunkt Data-Business – also das datenbasierte und KI-gestützte Wirtschaften der Geschäftskunden – weiterentwickeln.

Thomas Lamprecht übernimmt bei Tietoevty Austria Leitungsfunktion © KK/Privat

„Die Möglichkeiten in der Technologie und Data Science, nicht zuletzt durch die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz, werden immer vielfältiger und komplexer“, sagt Thomas Lamprecht und führt aus: „Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur Digitalisierung zu begleiten und die optimale Lösung für ihre Unternehmen zu finden, ist der Motor, der mich und mein Team antreibt.“ Datentransparenz sieht Lamprecht als Schlüssel zur kontinuierlichen Verbesserung im industriellen Produktions- und Fertigungsbereich. Daneben werden Predictive Analytics und Data Science für optimierten Energieverbrauch bei der Weiterentwicklung des Data-Business eine wesentliche Rolle spielen.

Drei Standorte in Österreich

„Dass wir die Rolle des Head of Data, AI and Solutioning kompetent intern nachbesetzen können, garantiert Stabilität und Kontinuität“, betont Robert Kaup, Managing Director von Tietoevry Austria. „Innerhalb von Tietoevry fördern wir das Potenzial unserer Mitarbeitenden und öffnen ihnen Karrieremöglichkeiten, wo sie sich bieten – ob in Österreich mit den Standorten in Wien, Linz und Graz oder international auf Konzernebene.“

Tietoevry Austria als Tochter des größten nordeuropäischen IT-Dienstleisters Tietoevry betreibt drei Standorte in Österreich (Wien, Linz und Graz) sowie ein Büro in der Schweiz (Zürich) mit insgesamt rund 300 Beschäftigten. Tietoevry steht mit seinem skandinavischen Ethos dafür, sinnvolle Innovationen und Technologien rund um Daten, Software und Cloud. Als einer der größten Implementierungspartner von SAP, Microsoft oder Salesforce ist Tietoevry langjähriger Sparringspartner von Banken, Versicherungen, Industrie, Telekom-Providern, Energieversorgern sowie des öffentlichen Sektors. Zu den namhaften Kunden zählen ÖBB, Asfinag, Öamtc, Semperit, Wienerberger, die Stadt Wien oder die Bawag.

Tietoevry Austria ist Gewinner des Diversity- und Gender Parity-Awards „MINERVA 2023“ und als „Beliebter Arbeitgeber 2024“ (IMWF Austria) sowie mit dem „Best Workplace Award 2024“ (kununu) ausgezeichnet.