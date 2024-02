Das Narrenregiment in Sillian nimmt seinen Lauf. Sie haben den Gemeindeschlüssel in den Händen. Die Übergabe erfolgte am Donnerstagabend durch Bürgermeister Franz Schneider. Die Regenten sind das Grafenpaar Anton I (Rainer-Pranter) und Annigret I (Gasser). Mit dabei ist auch das Prinzenpaar mit Prinz Simon (Schönegger) und Pronzessin Sophie (Hofmann). Nicht fehlen durfte bei der Übergabe der Hofnarr Andreas Posch. Das Narrentreiben findet jetzt täglich in Sillian statt, mit Partys und Bällen. Höhepunkt und Abschluss ist am Faschingsdienstag der große Umzug.

Zauberhafte Parade

Durch einem kühnen Coup der Narrengilde erwartet die Oberländer Marktgemeinde eine fabelhafte Überraschung: Walt Disney, der lebende Beweis dafür, dass Träume wahr werden können, wird seinen 100. Geburtstag inmitten des bunten Treibens des traditionellen Faschingsumzugs feiern. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange, um das magische Event zu organisieren, und es wird erwartet, dass nicht nur Micky Maus, sondern auch andere Disney-Figuren die malerischen Straßen von Sillian mit einer Parade verzaubern werden. Goofy, Pluto, Donald Duck und sogar Cinderella mit ihrem Castle sollen an diesem historischen Tag die Faschingsmetropole mit ihrem Charme überfluten.

Sie werden beim Faschingsumzug in Sillian in jedem Fall erwartet © ITSUO INOUYE

Magische Atmosphäre

Die Nachricht von Disneys Besuch als Wertschätzung für die engagierte Narrengilde von Sillian verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Gemeinde. Die örtlichen Faschingsaktivitäten werden von Jahr zu Jahr größer und bunter, und die Disney-Ikone möchte dieses Jahr persönlich dabei sein, um all die Kreativität und den Enthusiasmus der Narren zu würdigen. Klassische Faschingsnarren werden Seite an Seite mit den Disney-Stars durch die Straßen tanzen.

So viele Gruppen wie nie

Sillian bereitet sich darauf vor, in einen märchenhaften Rausch zu verfallen, während der Faschingsumzug zur Bühne für eine unvergessliche Feier wird. Mehr als 20 Faschingswägen und 15 Fußgruppen versprechen für den Faschingsdienstag eine Rekordbeteilligung. Alle Teilnehmer müssen sich vorweg bei der Narrengilde Sillian anmelden und die Teilnahmebedingungen unterschreiben. Der Umzug startet am Faschingsdienstag um 14.30 und führt von der Mittelschule Sillian über die B100 zum Marktplatz Sillian.