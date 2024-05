Die bisher in Österreich noch nie da gewesene Anhebung einer Autobahnbrücke, fand am Dienstag und Mittwoch zwischen den Gemeindegebieten von Seeboden und Trebesing statt. Der 600 Meter Lange Talübergang Steinbrückenbach wurde mit Hilfe spezieller Hebepfeiler um insgesamt 600 Meter angehoben. In einem Zeitraffer-Video der Asfinag sieht man den Hebevorgang, der an beiden Tagen jeweils drei Stunden gedauert hat.

Das Spektakuläre am Neubau ist, dass die bestehende Brücke mit hydraulischen Seilhebevorrichtungen rund sechs Meter angehoben wurde. „Diese innovative Methode der ausführenden Arbeitsgemeinschaft ist in dieser Dimension in Österreich eine Premiere und bautechnisch eine Herausforderung“, sagte Asfinag-Projektleiter Josef Heiß. Die Bauweise hat zwei Vorteile. Sie ist kostengünstiger und deutlich nachhaltiger in der Umsetzung. Heiß: „Das alte Tragwerk wird als Rüst- und Stützkonstruktion verwendet, damit erspart man sich den An- und Abtransport eines speziell gefertigten Rüstträgers. Wir brauchen also fast 1000 Tonnen weniger Stahl und sparen somit viele zusätzliche Materialtransporte.“ Seitens der Asfinag werden 70 Millionen Euro in den Neubau der aus dem Jahre 1975 Brücke investiert.

Die erste neue Brücke in Fahrtrichtung Villach soll bis Mitte 2025 fertig und befahrbar sein, danach erfolgt der Neubau der zweiten Brücke auf der Richtungsfahrbahn Salzburg auf dieselbe Art und Weise. Die Fertigstellung in Fahrtrichtung Salzburg ist für 2027 vorgesehen.