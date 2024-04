Die 10.-Oktober-Straße in Spittal dient bis 10. Mai als Umleitungsstrecke für jene Autofahrer, die aus dem oberen Drautal in Richtung Spittal Ost fahren und umgekehrt. „Kanalbauarbeiten in der Tiroler Straße sind der Grund dafür“, wie Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) informiert. Der Referent für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sagt, dass mit Hochdruck gearbeitet werde, um die Behinderungen für Verkehrsteilnehmer und Anrainer zeitlich so kurz wie möglich zu halten. Von der Straßensperre ausgenommen ist der Baustellenverkehr sowie die Anrainer der Oberdorfer Straße 1 und der Tiroler Straße 49.

In diesem Abschnitt der Tiroler Straße wird der Kanal verlegt © KK/STAUDACHER