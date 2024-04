Auf Initiative der Katholischen Frauenbewegung (KFB) Millstatt wurde am Kalvarienberg eine Gedenkstätte für Sternenkinder errichtet, wo betroffene Eltern, Großeltern, Paten, Geschwister, Familienangehörige und Freunde einen Ort finden, an dem sie in stimmiger Umgebung aller Kinder gedenken können, die in der Schwangerschaft, bei oder nach der Geburt, durch Krankheit, Unfall oder Krieg ihr Leben verloren haben.

Spenden trugen zur Realisierung bei

In der Planungsphase haben Astrid Panger vom Referat „Verwaiste Eltern“ und Alfred Kerstein von der ausführenden Firma „Höher“ in Spittal den Mitgliedern der KFB Millstatt sehr einfühlsam und beratend zur Seite gestanden. Realisiert und finanziert werden konnte dieses Projekt durch Spenden einiger Millstätter Vereine und Privatpersonen. Am vergangenen Sonntag wurde die Gedenkstätte im Rahmen einer Dekanatsfamilienwallfahrt von Stiftspfarrer Slawomir Czulak eingeweiht. Frauen und die Priester des Dekanats Gmünd-Millstatt waren anwesend und gingen im Anschluss an die Einweihung in einer Prozession von der Kalvarienbergkapelle bis zum Bildstock Christi Himmelfahrt mit.