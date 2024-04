„Ich sag es euch, ich bin so aufgeregt - mein eigener Laden. Ich bin ab Ostern für euch da und die offizielle Einweihungsfeier folgt sowieso“ – mit diesen Worten kündigt Verena Egger die Eröffnung ihres Näh-Studios „Ena näh“ in Waidegg auf Facebook an. Sich den lang ersehnten Traum eines eigenen Ladens endlich erfüllen zu können, bezeichnet sie als „persönlichen Neustart zum 40. Geburtstag“. Neu ist sie in der Branche keineswegs. Nachdem sie unter anderem für die Modefirma Sportalm in Kitzbühel arbeitete, machte sie sich 2016 mit „Ena näh“ als Schneiderin selbstständig, den täglichen Betrieb wickelte sie jedoch bislang in ihren privaten Räumlichkeiten ab.

Künftig hat sie auf einer rund 45 Quadratmeter großen Verkaufsfläche samt kleiner Werkstatt die Möglichkeit, die Wünsche ihrer Kunden umzusetzen. „Ich habe mehr Platz gebraucht, da ich nicht mehr wusste, wo ich all meine Utensilien unterbringen soll. So kam ich zu dem Entschluss, meinen eigenen kleinen Laden zu eröffnen.“ Den Service in ihrem „kleinen Näh-Eck“ beschreibt sie mit drei Stichworten: Werkstatt, Kindermode, Accessoires.

Die neuen Räumlichkeiten bestehen aus einer Verkaufsfläche und einer Werkstatt © KK/Privat

Es wird zur Eröffnungsfeier geladen

„Vorrangig konzentriere ich mich auf die Änderungsschneiderei sowie Kinder- und Trachtenmode. Unter anderem biete ich Turnsackerln, Schürzen, kleine Taschen und Kleidung an“, schildert Egger. Einen ersten Eindruck von den bunten und detailverliebten Produkten können sich Interessierte bei der Eröffnungsfeier am 13. April machen. „Ich freue mich schon sehr darauf, mit allen Anwesenden mit Sekt auf diesen Neubeginn anzustoßen. Es wird auch Häppchen geben. Das weitere Rahmenprogramm ist noch in Planung“, verrät Egger. Bis dahin werden auch die Öffnungszeiten feststehen.