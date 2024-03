„Voll im Zeitplan, bald ist wieder eine Geschäftsfläche fertig, der Vif Zack wird demnächst bei uns im Porcia Center eröffnen. Wir freuen uns schon sehr darauf“, mit diesem Facebook-Posting wird die Übersiedlung des beliebten Spittaler Bastelmarktes angekündigt. Auf Nachfrage bestätigt Kerstin Wilscher, die das Geschäft vor rund zwei Jahren von Josef Aichholzer übernommen hatte, den Standortwechsel.

„Unsere aktuelle Fläche in der Ortenburger Straße soll verkauft werden. Zudem ist es auch eine wirtschaftliche Entscheidung, da wir in den kommenden Jahren viel in die Renovierung investieren müssten“, sagt die Betreiberin, die zwei Mitarbeiter beschäftigt. Diese werden sie auch am neuen Standort unterstützen.

Barrierefreiheit und erweitertes Sortiment

In der ersten Juli-Woche wird der neue Standort feierlich eröffnet, ein genauer Termin ist jedoch noch nicht bekannt. „Bis Juni bleiben wir in der Ortenburger Straße und haben regulären Betrieb. Erst in den letzten beiden Juni-Wochen werden wir mit dem Umzug beginnen und deshalb einige Tage schließen“, schildert Wilscher.

Vif Zack-Betreiberin Kerstin Wilscher © Alexander Tengg

Künftig können Hobby-Bastler auf 240 Quadratmetern — der Laden wird sich dort ansiedeln, wo sich die Impfstraße befunden hat — noch mehr Utensilien finden. „Wir werden unser Sortiment um Produkte neuer Firmen erweitern, mehr will ich noch nicht verraten“, sagt Wilscher. Zudem sind die neuen Geschäftsflächen barrierefrei und somit auch für Rollstühle und Kinderwägen geeignet.