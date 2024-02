Das „Freistyle Weekend“, Oberkärntens erstes All-inclusive Tattoo- und Musikwochenende, wird am 21. und 22. Juni in Berg im Drautal stattfinden. Rund um das Drauradweg Hostel und die Rezessionsbar hat Organisator Bernd Brunner ein „gemütliches, kulinarisches, musikalisches und entspanntes“ Programm geplant.

„Eine ähnliche Veranstaltung gibt es in dieser Form noch nicht. Es werden Bodypainter, internationale Künstler, bis zu zehn Tätowierer, drei DJs und zehn Bands anwesend sein. Auch für den Spaß der Kinder ist gesorgt“, kündigt der selbstständige Foto- und Video-Dienstleister an, der 2022 seine Werbeagentur „Der Bernd“ gründete.

Party für den guten Zweck

Seitdem tüftelt er stetig an kreativen und ausgefallenen Ideen. Das Party-Wochenende im Sommer ist ihm jedoch eine Herzensangelegenheit. Er widmet es einem verstorbenen Freund und spendet einen Teil der Einnahmen einer Organisation, die Menschen mit Depressionen unterstützt. „Nachdem mein bester Freund, mit dem ich immer gemeinsam auf Festivals ging, verstorben ist, wollte ich in Erinnerung an ihn etwas Besonderes schaffen. Daher werde ich einen Teil der Einnahmen nutzen, um Menschen mit dieser Krankheit zu helfen. Vor allem seit Corona sind seelische Erkrankungen ein großes Thema. Die Menschen sind nicht mehr so oft unterwegs. Ich will sie rauslocken“, sagt Brunner.

Das Programm verspricht ein abwechslungsreiches Wochenende © KK/BERND BRUNNER

Damit ihm dies auch gelingt, wird das All-Inclusive-Festival ein „bunt gemischtes Wochenende“. Acht Tätowierer haben bereits zugesagt, die Zusammenarbeit mit zwei weiteren ist aktuell noch in Planung. Am Freitag, dem 21. Juni, werden ab 13 Uhr drei DJs für Stimmung sorgen, während der Samstag im Zeichen der Bands steht. „Unter anderem werden die vierköpfige Spittaler Band Kroko Flanell und die Wolayerseer für Stimmung sorgen. Volksmusik, Pop und Hip-Hop treffen auf Rock. Es ist für jeden etwas dabei“, betont der Organisator, der mit dem „FreiStyle Weekend“-Programm Interessierte aller Altersgruppen ansprechen will: „Es gibt Musik und Essen, es wird getanzt und getratscht. Alle sind willkommen.“

500 Tickets und Social Media als Job-Plattform

Wer dabei sein will, sollte sich rasch Karten sichern, denn das Kontingent ist auf 500 Stück beschränkt. Ein All-inclusiv-Weekend-Pass kostet 99 Euro, das Tagesticket 59 Euro. „Für die Finanzierung des Wochenendes habe ich mir etwas Neues überlegt. Die Veranstaltung dient als Plattform für die Kunden meiner Firma, die als Sponsoren mitwirken. Sie werden in einzelnen Postings auf Facebook und Instagram erwähnt und so einer jungen Zielgruppe bekannt gemacht. So erlangen sie eine neue Reichweite und können auch potentielle neue Arbeitnehmer ansprechen, denn junge Menschen wollen Teil einer hippen und modernen Firma sein“, schildert Brunner. Zwei Sponsoren-Plätze sind aktuell noch offen.