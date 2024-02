„Ich ratsche gerne mit den Leuten, ich mag den persönlichen Kontakt. Und wenn man etwas Gutes hat, dann möchte man das gerne an andere weitergeben. Außerdem ist es natürlich auch Werbung für unser Geschäft“, erklärt Atef El-Tohamy (64), wie er dazu gekommen ist, am Spittaler Wochenmarkt ein Standl aufzubauen. Seit kurzem bietet er dort immer donnerstags Nudeln, Pizza, Tiramisu und Schokomousse an. „Die Zutaten dafür kommen alle aus der Region und die Nudeln mache ich selbst. Es gibt bei mir auch spezielle Zitronennudeln“, sagt der vierfache Vater. Für die Produktion hat er sich vor ein paar Jahren eine Nudelmaschine angeschafft. Hergestellt werden die Produkte in seinem Geschäft „Pizzaeck“ in der Bahnhofstraße. Tatkräftige Unterstützung erhält er dabei von seiner Partnerin Sandra und seiner Schwägerin.