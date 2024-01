19 Jahre lang fungierten Walter Huber und Gerhard Stranig als Ortsstellenleiter und Ortsstellenleiterstellvertreter der Bergrettung. Damit ist nun Schluss. Vor kurzem übergaben sie die Führung an ihre Kollegen Florian Ludwiger und Johannes Huber. „Die beiden übernehmen mit ihrem Team eine bestens organisierte und alpinistisch wie fachlich sehr gut aufgestellte Ortsstelle, in der ein gutes zwischenmenschliches Miteinander groß geschrieben wird“, teilt die Bergrettung in einer Aussendung mit.

Florian Ludwiger © KK/Privat

Johannes Huber © KK/Privat/Martin Glantschnig

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

Von gemeinsamen Ausbildungsski-und -klettertouren über Einsatz- und Erste Hilfe-Übungen bis hin zu Bergfahrten ins Ausland – das Einsatz- und Aufgabengebiet der Mallnitzer Bergretter ist vielfältig und herausfordernd. Großen Wert wollen die beiden neuen Leiter auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen, wie der Polizei Obervellach, der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, der Feuerwehr Mallnitz, dem Roten Kreuz Obervellach, den diversen Notarzthubschraubercrews, der Gemeinde Mallnitz, der Ankogelbahn Mallnitz und den Anrainern des Einsatzgebietes legen.

Zu finden ist die Bergrettung Mallnitz im neuen Einsatzzentrum im Ortskern von Mallnitz.