Als sie 2006 die Küchenmeisterprüfung ablegte, waren sie und noch eine Frau, die ersten Damen, die in Kärnten diese Prüfung absolvierten. In Österreich ist das das höchste Ausbildungsniveau für Köche und Köchinnen. Damit hatte die Seebodnerin Heidrun Winkler-Wirnsberger den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere als Küchenchefin gelegt. Das passende Umfeld fand die 44-Jährige im elterlichen Betrieb von Hans und Heidi Winkler, wo sie seit über 25 Jahren für den kulinarischen Ruf des „Seewirts und Haifischbar“ verantwortlich zeichnet. „Mir ist wichtig, dass wirklich alles, was auf den Tisch kommt, aus eigener Produktion kommt. Bei mir gibt es keine Convenience-Produkte“, schildert die leidenschaftliche Köchin. Fische und Krebse aus dem Millstätter See und Wild aus der Region sind ebenso auf der Speisekarte zu finden, wie vegetarische Gerichte und Bowls.

„Unsere Gäste kommen aus vielen Ländern der Erde, da muss für jeden etwas dabei sein“, freut sich Heidrun Winkler-Wirnsberger über eine gute Auslastung des Restaurants, zu dem im Sommer auch ein öffentliches Strandbad und die Haifischbar zählen. Da der „Seewirt“ als einer der wenigen in der Region als Ganzjahresbetrieb geführt wird, hat sich die ambitionierte Gastronomin für Silvester etwas Besonderes überlegt: Gäste können für ein siebengängiges Silvestermenü reservieren. „Am letzten Tag des Jahres gibt es keine Zweitbelegung. Das heißt wir starten um 18 Uhr mit einem Aperitif an der Feuerschale direkt am See und dann heißt es nur mehr open end“, lacht Winkler-Wirnsberger, die davon ausgeht, dass bis in die Morgenstunden ins Neue Jahr hinein gefeiert wird. Wer einen der begehrten 40 Plätze für Silvester ergattern möchte, sollte schnell sein.