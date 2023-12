Mit etwas Verspätung, die der Renovierung des alten Geschäftslokals geschuldet war, eröffnete am Montag, pünktlich um 6.30 Uhr, die neue Konditorei in Millstatt. Initiator und Ideengeber Max Wohlkönig, der das benachbarte Kino-Café führt, hatte schon länger nach einer Dependance Ausschau gehalten. Als das ehemalige „Schnapskastl“ am Georgsritterplatz geschlossen wurde, ergab sich die Möglichkeit, das Lokal zu pachten. Besonders erfreut ist darüber Konditormeisterin Celine Moser, die bisher im Keller des Kino-Cafés ihrem süßen Handwerk auf beengtem Raum nachgehen musste. Nun ist die Produktionsstätte ausgelagert und wurde um ein Tagescafé erweitert.

Die gut gefüllte Vitrine lockte schon viele neugierige Kunden an © ANDREA STEINER

Hier hat der Millstätter Patric Steiner das Sagen: Er ist für den Verkauf zuständig und bereitet auch den köstlichen Millstätter Kaffee von Thomas Helml (Caffé vom See) zu. Verkauft wird frisches Gebäck von den „Zwei Bäckermeistern“ — Veronique Kohlmaier und Andreas Berger — aus Spittal, sowie aus hauseigener Produktion Pralinen, Weihnachtskekse, Torten, Strudl, Kuchen und bunte Macarons. Unterstützt wird Celine Moser von Konditorgesellin Sabrina Ebner. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 6.30 Uhr bis 12 Uhr.