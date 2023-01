"Die Schneeräum-Trupps in unseren Straßenmeistereien sind durchgehend im Schichtbetrieb im Einsatz, um für die Erreichbarkeit in den besonders betroffenen Gebieten zu sorgen. Ein Großteil war in der Früh bereits wieder befahrbar, wenige Streckenabschnitte konnten im Laufe des Tages freigegeben werden", berichtet der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

Landesstraße gesperrt

Die alte Lippitzbacher Straße (zwischen Ruden und Lippitzbach) ist seit dem 23. Jänner gesperrt. Aufgrund der Schneebrüche, die nach und nach aufgearbeitet werden, bleibt der Straßenzug auch heute, dem 24. Jänner, noch bis auf Weiteres gesperrt.

Einspurig befahrbar

Auch die Klippitztörl Straße (L 91), die Weinebene Straße (L 148) und die Koralm Straße (L 149) sind derzeit teilweise nur einspurig befahrbar. Dort werden Arbeiten mit Kranwägen, Motorsägen und Schneefräsen durchgeführt.

Die Edlinger Straße (L 124) zwischen Edling und Dürrenmoos konnte inzwischen schon wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Auch die Südsteirische Grenzstraße (B 69) auf der Soboth zwischen Lavamünd und Eibiswald wurde wieder für Autos und LKW befahrbar. Die Sperre für Lkw mit Anhänger und Sattelzüge ist jedoch auf diesem Straßenzug weiterhin aufrecht.