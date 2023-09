Eine besondere Wiederverwertung für alte Jeans haben die Sozialen Betriebe Kärnten (SBK) und das Wolfsberger Modehaus Offner gestartet. "Alte Jeans werden eingesammelt, um daraus in der SBK-Schneiderei in Klagenfurt hochwertige, praktische und coole Kindergartensackerl zu nähen", berichtet SBK-Geschäftsführerin Elisabeth Niederer und fügt hinzu: "Unser Ziel ist es, robuste Sackerl zu machen, die die Kinder in ihrer ganzen Kindergartenzeit begleitet." Im SBK-Shop am Hohen Platz können die Sackerl um 20 Euro pro Stück erworben werden.

140 Taschen genäht

Seit Anfang August wurden auf diese Weise schon aus 300 abgegebenen Jeans 140 Taschen genäht. Alte Jeans können noch bis 30. November im Modehaus Offner und im Secondhandshop von SBK am Hohen Platz abgegeben werden. Für abgegebene Jeans erhält man einen entweder einen 10-Euro-Gutschein vom Modehaus Offner oder von SBK. 60 Jeanssackerln wurden bereits an die Kinder des Kindergartens Bildungswelt Maximilian Schell und des AVS Förderkindergartens übergeben. Auch 25 Kindergartenkinder von Maria Rojach konnten sich bereits darüber freuen. "Wir würden unser Projekt auch auf andere Gemeinden erweitern, daher würden wir uns über weitere Jeansabgaben freuen", erzählt Niederer.

Ein nachhaltiges Projekt

"Mit unserer gemeinsamen Initiative für einen guten Zweck möchten wir als SBK zeigen, dass es uns wichtig ist, konstruktive und kreative Kooperationen mit Wirtschaftsbetrieben einzugehen. Zudem ist uns als soziale Organisation das Gemeinwohl sehr wichtig", meint Niederer. Christina Kulterer, Geschäftsführerin vom Modehaus Offner, ergänzt: "Wir unterstützen seit jeher den sozialen Gedanken. SBK ist ein Projekt, das für Nachhaltigkeit steht, was auch in unserem Unternehmen von höchster Bedeutung ist. Das gemeinsame Jeans-Projekt soll den Kindern zugutekommen. Das ist unser Zeichen der Solidarität."

Bei dem Secondhandshop von SBK handelt es sich um ein

arbeitsmarktpolitisches Projekt, das die berufliche und soziale Inklusion von arbeitssuchenden Menschen zur Aufgabe hat und neue Jobperspektiven im Rahmen der Kreislaufwirtschaft bietet. Dies wird vom Land Kärnten, dem AMS Kärnten und der Stadt Wolfsberg unterstützt.