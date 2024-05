Bei der mittlerweile 28. Auflage vom „Wolfsberg Cup“ zu Pfingsten nehmen 55 Mannschaften aus acht Nationen teil. „Die Mannschaften kommen aus der Slowakei, aus Rumänien, aus Tschechien, Ungarn, Deutschland, Italien, Slowenien und aus Österreich“, sagt Otto Wegscheider, Obmann des ATSV Wolfsberg, der das internationale Jugendfußballturnier seit vielen Jahren organisiert. Und die Veranstaltung ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, immerhin werden die Teilnehmer und ihre Begleiter in der umliegenden Hotellerie untergebracht. „Mit Spielern, Eltern und Betreuern werden rund 1500 Personen in Wolfsberg zu Gast sein, die hier nächtigen. Sie reisen am Freitag an und bleiben bis Sonntagabend oder Montag“, erklärt Wegscheider. Und so sind Gasthöfe und Hotels, wie Torwirt, Stoff, Ölberger, Friesacherhof, Weberwirt, Hochegger und Almhüttendorf Klippitztörl gut gebucht. „Einige Mannschaften schlafen auch in den Turnsälen unserer Schulen“, weiß Wegscheider.

Otto Wegscheider, Obmann des ATSV Wolfsberg © Gerhard Pulsinger

Die Jugendfußballer werden in verschiedenen Alterskategorien um den begehrten Cup-Sieg spielen, von der U10 bis zur U15/16. „Die U15 und U16 haben wir für den Bewerb zusammengeschlossen, weil es zu wenige Teilnehmer gab“, erklärt Wegscheider, der dem ATSV Wolfsberg seit 19 Jahren als Obmann vorsteht. Als Veranstalter vom „Wolfsberg Cup“ hat der ATSV einen Vertrag mit Euro-Sportring, einem europaweit agierenden Veranstaltungsunternehmen, das die auswärtigen Mannschaften nach Wolfsberg bringt. „Das heißt, die auswärtigen Mannschaften melden sich bei Euro-Sportring an und ich konnte die Kategorien noch mit Mannschaften auffüllen. Deshalb sind einige Mannschaften aus Kärnten und der Steiermark dabei“, ergänzt Wegscheider. Aus dem Lavanttal sind das der ATSV Wolfsberg sowie Mannschaften von St. Stefan, St. Michael und St. Margarethen.

Eröffnung mit Feuerwerk

Gespielt wird in der ATSV-Arena in Wolfsberg, im ATSV-Trainingszentrum beim Stadionbad sowie auf den beiden Fußballplätzen in St. Margarethen. Und wie es sich für ein internationales Turnier gehört, gibt es eine große Eröffnungsfeier mit den jeweiligen Bundeshymnen, mit der Vorstellung der einzelnen Mannschaften und einem Feuerwerk am 17. Mai. „Sollte das Wetter mitspielen, wird die offizielle Eröffnungsfeier am Freitag um 21 Uhr in der ATSV-Arena stattfinden“, freut sich Wegscheider, der von einem „gewaltigen Verwaltungsaufwand“ im Hintergrund spricht. Sollte es schütten, wird die Eröffnung auf Samstagabend, 18. Mai, verlegt.

© Gerhard Pulsinger

Das Turnier selbst startet am 18. Mai um 8.30 Uhr. „Wie bei jedem Turnier gibt es Vorrunden, Gruppenspiele und Finalspiele, wobei jede Mannschaft mindestens fünf Mal spielen wird. Die Finalspiele finden dann am Sonntag in der ATSV-Arena statt, wo es gegen 18.30 Uhr die Siegerehrung geben wird“, sagt Wegscheider, der auf ein „optimales Wetter“ hofft: „Wir hatten beim Turnier zu Pfingsten in der Vergangenheit schon alles: von drei Tagen Dauerregen bis 38 Grad.“