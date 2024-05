Rund um die Zukunft der Musikmittelschule Wolfsberg häuften sich in letzter Zeit viele Gerüchte. Auch von einer Schließung war die Rede, was sich negativ auf die Anmeldungen der neuen Schüler auswirkte. Was nun auch die Bildungsdirektion bestätigt. „Es gab für das kommende Schuljahr elf Anmeldungen für die Musikmittelschule, mittlerweile sind es nur noch acht“, informiert Bildungsdirektorin Isabella Penz und fügt hinzu: „Es ist im kommenden Schuljahr das erste Mal der Fall, dass an der Musikmittelschule Wolfsberg keine erste Klasse eröffnet wird.“