Malle, Gruber, Schuschnig bei der Präsentation © Bergmann

Die Kärntner ÖVP vollzieht eine Rochade in ihrem Regierungsteam. Ulrich Zafoschnig (52) scheidet auf eigenen Wunsch hin aus gesundheitlichen Gründen mit 9. Mai als Landesrat aus der Landesregierung aus. Sein Nachfolger wird der jetzige Landesparteisekretär Sebastian Schuschnig, wie Landesparteichef Martin Gruber am Montagabend bestätigte und Dienstag detailierter skizzierte. Er hat den Juristen dem Parteivorstand und Parteipräsidium vorgeschlagen, das Votum der Parteigremien sei einstimmig ausgefallen, so Gruber. Zafoschnig ist Anfang Februar an einer schweren Gehirnhautentzündung erkrankt, der Genesungs-und Rehabilitationsprozess habe sich schwierig gestaltet.

