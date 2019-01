Facebook

Ab September soll der Wald im Stadion die Massen anziehen © Karikatur/Max Peintner

In zwei Pressekonferenzen wurde am Freitag das Kunstprojekt "For Forest" im Klagenfurter Stadion thematisierst. "Dieses Projekt spaltet die Bevölkerung wie kein anderes in den vergangenen Jahren", sagte Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ), der zusammen mit Stadtparteiobmann Wolfgang Germ ins Rathaus geladen hatte. Scheider fordert eine rechtliche Überprüfung der Genehmigungen. Laut Rechtsauskunft dürfe das Stadion nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden. "Es gibt lediglich einen Grundsatzbeschluss über dieses Projekt, welcher keine Kosten für die Stadt vorsieht. Wie sich jetzt aber herausstellt, sollen Kosten in Höhe von rund 35.000 Euro anfallen", sagte Scheider. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) kann die 35.000 Euro nicht nachvollziehen und versichert: "Es wird kein Steuergeld in dieses Projekt fließen."