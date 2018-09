Klaus Littmann im Interview„Das Bild des Walds im Klagenfurter Stadion wird um die Welt gehen“

Klaus Littmann will dass im Klagenfurter Stadion in einem Jahr ein Wald steht. Zur Finanzierung hat er namhafte Investoren – und die Bäume werden bereits gehegt und gepflegt.

© Peintner

Wagen wir den Blick in die Zukunft: Wie wird das Klagenfurter Stadion in einem Jahr aussehen?

Klaus Littmann: So wie es die Bildidee von Max Peintner „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ vorgibt. Die Bilder des Walds im Stadion werden um die Welt gehen.



Sie sind also überzeugt, dass Sie das Wald-Projekt entgegen aller Zweifel umsetzen können?

Die Bedenken sind logisch und legitim, aber ich bin sicher, dass wir das umsetzen können. Ich habe das Bild von Peintner Ende der 1980er Jahre erstmals gesehen, bin mit einem Freund, der ihn kannte, in sein Atelier und wollte es kaufen. Aber es war da längst verkauft, das Bild stammt ja aus 1970 und ist Teil einer Sammlung in Amerika. Aber damals schon sagte ich zu ihm: Eines Tages werde ich diese Zeichnung real werden lassen. Er klopfte auf meine Schulter und sagte dann: Machen Sie das, junger Mann.

Foto © Pacheiner

Wie kamen Sie dann auf Klagenfurt?

Ich organisierte vor einigen Jahren einen Skulpturenpark in Basel, ein junger Amerikaner, der zuvor für die Lendhauer etwas gemacht hat, war auch dabei und erzählte eines Abends aus Klagenfurt und zeige ein paar Bilder. Da sah ich das Stadion erstmals. Er meinte gleich: Das steht zwar leer, ist aber ein Politikum. Das mit dem Politikum blendete ich aus, denn ich suchte seit 30 Jahren nach einem Stadion, das groß und noch nicht zu 100 Prozent ausgelastet ist. Überall, wo ein Verein in der Bundesliga oder Champions League spielt, hat man ja keine Chance, es für ein paar Monate zu bekommen. Hier sah ich dann aber die Möglichkeit. Vier Jahre lang bin ich dann immer wieder nach Klagenfurt gepilgert, damit ich das Stadion bekomme – und nun präsentieren wir die Idee auf einer Radshow. Gerade waren wir in Villach, ab morgen sind wir in Graz.

Viele Menschen kritisieren Sie als Steuergeldverschwender.

Das ist und bleibt eine Behauptung, die nicht zutrifft. Alles, worum ich gebeten habe und was man mir zugesagt hat, ist das Stadion zwei Monate lang kosten- und gebührenfrei nutzen zu können.

Das "For Forest" Projekt In dieser Woche wurde das „For Forest“-Projekt in Villach ausgestellt, ab morgen ist es in Graz zu sehen.

Der Wald im Stadion selbst wird am 8. September 2019 eröffnet. Die Schau läuft dann bis zum 31. Oktober 2019 täglich von 10 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt.

Thomas Cik Mitglied der Chefredaktion Mehr von Thomas Cik

Wir gehen respektvoll mit dem Stadion um. Wir haben von Experten Berechnungen erstellen lassen, wie wir die Lasten ideal verteilen können und eine entsprechende Unterkonstruktion bauen lassen. Daran, dass die Rasenheizung oder sonst ein Teil des Stadions keinen Schaden nimmt, habe ich selbst größtes Interesse – sonst müsste ich ja die Kosten für eine Reparatur übernehmen.Weit. Wir werden einen Teil über Patenschaften für die 200 Bäume einnehmen, einen Teil über Sachleistungen von Unternehmen und einen Teil über Sponsorengeldern von Stiftungen und Privatpersonen, Sammler und Kunstinteressierte etwa. Eintritt werden wir keinen verlangen, das habe ich noch nie bei einem Kunstprojekt im öffentlichen Raum gemacht. Wir sprechen ja die Allgemeinheit an und nicht nur Kunstinteressierte. Wie mein Professor Joseph Beuys schon sagte: Das ganze ist eine soziale Skulptur. Und wenn Sie fragen: Was hat Klagenfurt, Kärnten Österreich davon? Ein ikonisches Bild, das um die Welt geht! Zeitgleich läuft auch die Biennale, die Menschen werden da gerne die Reise via Klagenfurt machen um diese Szene zu sehen, denn das Bild an sich fasziniert.