Die Flammen lodern bis die Glut es zulässt, dass Wirt und Koch Saeid Keshavarzi Badi das auf Spießen steckende Gemüse oder Fleisch darüber legt. Mariniert wird über dem Feuer. Die Dunstabzugshaube schluckt den Rauch, von dem man im gemütlichen Gastraum des Restaurants "SKB" in der St. Veiter Straße 107 in Klagenfurt nichts mitbekommt. Badi serviert von seiner Frau Fatemeh Esmaeiligheisarabadi und ihrem älteren Sohn Hossein unterstützt, saftige Einblicke in die iranische Küche. Die Saucen sind auch selbst gemacht.