Christian Holzer führt das Hotel Zlami bereits in vierter Generation. Nach einem langen Reifeprozess hat er sich nun dazu entschlossen, das Gebäude im Herzen von Klagenfurt zu verkaufen. Hier erklärt er die genauen Hintergründe.

Die Stadtwerke möchten ihre geplante Saunalandschaft im Klagenfurter Strandbad bauen. Dafür hagelte es von verschiedenen Seiten Kritik. Jetzt wurden die Pläne adaptiert.

Kürzlich übersiedelte die Polizeiinspektion Landhaushof wenige Meter weiter auf den Klagenfurter Heiligengeistplatz. Wir haben einen Einblick in den Alltag der Polizist:innen bekommen.

40.000 Opfer, 14 Millionen Euro Schaden. Der Betrugsprozess um die EXW-Wallet-Gruppe nahm diese Woche Fahrt auf. Alle Augen richteten sich auf acht Angeklagte. Das angebliche "Mastermind" tätigte überraschende Aussagen.

Mitte Dezember steht ein Taxiunternehmer vor Gericht, der einen Volksschüler aus Pörtschach sexuell belästigt haben soll. Trotz laufender Ermittlungen war der Mann weiterhin im Einsatz. Die Bürgermeisterin gerät nun unter Druck und wird zum Rücktritt aufgefordert.

Lust auf Cocktails, Longdrinks, Pizza oder Toast? In der GIG-Bar, beheimatet im Klagenfurter Seeparkhotel, gibt es alles, was man für einen entspannten Tag oder eine lange Nacht braucht. Unsere Klagen.food-Testerin Jessy probierte sich durch die Karte und nahm uns alle auf Instagram dabei mit.

Oft läuft nicht alles nach Plan. So auch bei Thomas Koch. Der Moosburger war eigentlich Intensivkrankenpfleger, das Schicksal ließ ihn dann selbst zum Patienten werden. Danach wurde er zum "Shoafbauern", baute die elterliche Landwirtschaft aus und verkauft seine Fleisch- und Wollprodukte im eigenen Hofladen am Tuderschitzer Weg.

Wie arbeitet eigentlich die Berufsfeuerwehr Klagenfurt? Um das herauszufinden, lädt die Feuerwehr am Sonntag zum Tag der offenen Tür. Am Programm stehen Rüsthausbesichtigungen, Schauübungen, die Präsentation der Sonderfahrzeuge sowie die Möglichkeit, den eigenen Feuerlöscher zu überprüfen.

👉 Wo? Hans-Sachs-Straße 2, Klagenfurt. Wann? Sonntag ab 10 Uhr.