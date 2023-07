Haben Sie diese Woche unruhig geschlafen? Sie waren nicht alleine. Jede Nacht erhellen unzählige Blitze die Dunkelheit in und um Klagenfurt. Starke Regenschauer, lautes Donnergrollen und Sirenen sorgen für die Soundkulisse und reißen die Menschen aus ihrem Schlaf - auch die vielen Feuerwehrleute, die im Dauereinsatz stehen. Wie es jetzt weitergeht, wie ein Mann einen Blitzschlag überlebte und vieles mehr finden Sie in diesem Memo.

Unwetter, Millionen-Hotel und Markenstreit

Windspitzen bis zu 88 km/h, weit über 60 Feuerwehreinsätze in der Nacht auf Donnerstag nur in Klagenfurt und Schäden an Autos und Häusern in Höhe von 35 Millionen Euro. Die nächtlichen Unwetter hinterlassen seit Tagen ihre Spuren.

Kärntens bester Koch geht unter die Hoteliers. 60 Millionen Euro wurden in ein neues Projekt in Dellach gesteckt. Das Haus soll neue Akzente am Wörthersee setzen.

David gegen Goliath beim Patentamt. Der Moderiese "Dolce & Gabbana" ging gegen einen Pörtschacher Unternehmer vor. Ein kurioser Rechtsstreit fand jetzt ein Ende.

Bild der Woche

© Gert Köstinger

Der Bundespräsident muss sterben, lautet das Ziel der Terroristen. Das Einsatzkommando Cobra möchte das verhindern. Der Inhalt des Imagefilms der Spezialeinheit ist ein fiktives Szenario, das jedoch genauso passieren kann. Wir waren bei den Dreharbeiten in Velden dabei.

Indisches Lokal lässt nur Singles rein

Sie suchen noch nach der großen Liebe? Dann sind Sie in diesem indischen Lokal in Klagenfurt richtig. Rakesh Sood lässt am Samstagabend nur Singles in sein Restaurant.

Junges Power-Paar in Keutschach

Stefan Buchsbaum und Partnerin Christina Trattnig betreiben gemeinsam die Buschenschenke Buchsbaum in der Nähe des Pyramidenkogels. Ein außergewöhnliches Schmankerl ist bei ihren Gästen besonders beliebt.

Zitat der Woche

Markus Dolinar ist 33 Jahre alt und Landwirt in Maria Rain. Er war diese Woche auf seiner Weide unterwegs, als ihn ein Blitz traf. Wie durch ein Wunder überlebte er. Warum er laut den Ärzten so viel Glück hatte, erzählt er im Gespräch mit

der Kleinen Zeitung.

Größtes Indoor-Trampolin der Welt steht in Klagenfurt

Mehr als 1,5 Millionen Euro wurden in den "Jump Dome" in Klagenfurt investiert, der sich jetzt über das größte Indoor-Trampolin der Welt freuen darf. Am Samstag steigt die große Eröffnungsfeier.

