In Maria Rain und Ebenthal können Kunden bereits seit November 2018 bei "Rupp´s Bauerneck" Frischfleisch vom Rind, Lamm, Schwein. Milchprodukte, Fisch, Dauerwaren, Säfte, Essig, Öle und vieles mehr einkaufen - und das Ganze rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Ab Freitag steht ein solcher Bauernladen auch in Klagenfurt, genauer gesagt im neu eröffneten Wohnprojekt "Hi Harbach".