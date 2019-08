Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie es mit der Tourismusinformation in Maria Wörth weitergeht, ist unklar. Der Handymast wird aber jedenfalls abgebaut © Kulmer

Es ist ein klassischer Fall von SSKM: selbst schuld, kein Mitleid. Dass die obersten Gemeindevertreter von Maria Wörth nun als Blockierer und Chaoten dastehen, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Und zwar ausschließlich. Sie waren es, die den Eigentümern des Vivamayr-Hotels das Gebäude der Tourismusinformation angeboten haben und sich damit erst in Zugzwang und in der Folge in einen Erklärungsnotstand manövriert haben. Der Aspekt, dass man nach so einem Deal als Gemeinde auf der Halbinsel nicht mehr vertreten sein würde – er war jedem von Anfang an klar. Dass dies Sorgen weckt ebenso. Umgekehrt: Dass der Neubau ein Gewinn für den Ort, der seit Jahren stillsteht, sein könnte, war auch nicht neu.