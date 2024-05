Mit 22 Jahren eine eigene TV-Show zu haben, ist der Wunsch vieler aufstrebender Künstler. Für Bamlak Werner wird dieser Traum zur Realität. Über 533.000 Follower auf TikTok und knapp 36.000 Follower auf Instagram begeistert die Influencerin und Künstlerin unter ihrem Namen „Cloudhead“ online. Nun bekommt sie die Möglichkeit, auch das ORF-Publikum zu unterhalten.

Einen Abend voller Livemusik und mit spannenden Gästen verspricht ihre Show „Im Hafen“, die am heutigen Donnerstag im Klagenfurter Lendhafen aufgezeichnet und kommende Woche auf ORF 1 ausgestrahlt wird. „Social Media: Ein Leben für den Klick?“ lautet das Thema des Abends, über das sie mit mehreren prominenten Gästen sprechen wird. Mit dabei sind unter anderen die Schauspieler Herbert Steinböck und Julian Waldner, Künstlerin „Billie Steirisch“ und das Klagenfurter Original Ian Jules. Musikalisch begleitet wird der Abend von der „Lendband“. Zu Gast ist auch die Band „Popwal“, die ihr neuestes Werk präsentieren.

Auf Instagram teilte Werner Informationen zur Sendung © Instagram/kk

Ausstrahlung in der Nacht von Freitag auf Samstag

„Im Hafen“ läuft am 1. Juni um 0.10 Uhr auf ORF 1. Die 45-minütige Show kann auch online auf ORF on und vor ab in Radio Kärnten von 20.04 bis 21 Uhr angesehen beziehungsweise angehört werden.